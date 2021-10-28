Выборы-2021. В ЦИК рассказали, когда пройдет жеребьевка

В ЦИК 24.kg рассказали, когда пройдет жеребьевка по порядковым номерам партий и кандидатов в бюллетенях.

В Центризбиркоме уточнили — сегодня завершается проверка данных кандидатов-одномандатников и тех, кто баллотируется по спискам политпартий. Она должна закончится до 24.00. После чего ЦИК опубликует перечни тех, кто попадет в избирательные бюллетени.

Жеребьевку Центризбирком должен провести в течение пяти календарных дней с момента завершения регистрации.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.