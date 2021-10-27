Выборы-2021. Экс-начальник Генштаба Райимберди Дуйшембиев отказался участвовать

Экс-начальник Генштаба Райимберди Дуйшембиев отказался от участия в гонке. Об этом стало известно сегодня на заседании ЦИК.

Уточняется, что Райимберди Дуйшембиев выдвигался по Ноокенскому округу № 16. Кроме того, отозвали свои заявления Асылбек Артыков, баллотирующийся по Куршабскому избирательному округу № 10, и Улан Ешалиев, который шел как самовыдвиженец по Московскому округу № 23.

О нежелании участвовать в выборах заявили и некоторые депутаты от партий «Бутун Кыргызстан», «Ата Мекен», «Ыйман Нуру» и «Улуттар биримдиги». Отмечается, что списки этих политорганизаций Центризбирком зарегистрировал ранее.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.