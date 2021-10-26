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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Проведение поминок кандидатом — не агитация и не подкуп

В ЦИК поступила жалоба на кандидата в депутаты по Джети-Огузскому избирательному округу № 34 Саматбека Ибраева.

В жалобе говорится, что он провел той, а это можно расценивать как преждевременную агитацию и подкуп избирателей.  

В ведомстве пояснили, что это было не торжество, а поминки. У Саматбека Ибраева скончался брат. На его малой родине в селе Тосор прочитали Коран, и подобное мероприятие не может относиться к разряду подкупа и иных нарушений. 

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211621/
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