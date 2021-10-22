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Власть

Реакция есть. Павильон Кыргызстана на выставке EXPO в Дубае улучшат

Национальный павильон Кыргызстана на выставке EXPO в Дубае дополнят и улучшат. Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

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По ее данным, представители госорганов, чиновники и активисты обсудили этот вопрос в очном формате.

Участники совещания предложили различные варианты улучшения экспозиции, которые позволят зарубежной общественности ознакомиться с инновационным и техническим потенциалом, проводимой либеральной инвестиционной политикой, богатейшим культурно-историческим наследием страны.

Обсудили также вопросы проведения на должном уровне Дня Кыргызстана в рамках Dubai EXPO — 2020, который состоится 14 декабря 2021 года с участием официальных лиц.

Ранее предпринимательница Асель Атабекова заявила, что на выставке EXPO в Дубае Кыргызстан представлен не на высшем уровне. Позже в ТПП прокомментировали жалобу кыргызстанки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211330/
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