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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Кандидат раздавал школьную форму: факт зарегистрирован в ЕРПП

Факт с раздачей школьной формы учащимся средней школы Коксал Топтан в селе Кызыл-Булак от имени кандидата в депутаты по Кадамджайскому избирательному округу № 3 Нурали Талипова зарегистрирован в ЕРПП. Об этом сообщает координационная группа оперативного реагирования ЦИК.

Уточняется, что началось досудебное производство по статье «Подкуп избирателей» УК КР.

Проводится расследование и по зарегистрированному факту с укладкой щебня от имени Улана Бакасова, кандидата в депутаты Жогорку Кенеша по Нарынскому одномандатному избирательному округу № 33.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/211289/
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