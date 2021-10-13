Воспитанники детдомов становятся наркокурьерами, не зная об этом. Где МВД?

Наркоторговцы обманным путем используют воспитанников детских домов для доставки наркотиков. Об этом на заседании парламента сообщил депутат Чынгыз Макешов.

По его словам, уже четвертый ребенок из детского дома попал с наркотиками в СИЗО.

«18-летний Байэль Абдыраев сидит в следственном изоляторе. Это уже четвертый случай. Они приходят к ребятам, сначала покупают одежду, потом просят об услуге — доставить что-то. Не зная ничего, дети попадают с наркотиками. Прошу проконтролировать данную ситуацию», — обратился депутат к МВД.