Выборы-2021. Военнослужащий, идущий на выборы, обязан подать рапорт

ЦИК напоминает, что командиры воинских частей, в которых служит кандидат, в течение трех календарных дней с момента обращения с рапортом обязаны приостановить исполнение его должностных полномочий с сохранением среднего размера оплаты труда.

Более того, до 25 ноября должны быть представлены списки военнослужащих, кто будет голосовать досрочно, то есть в день тишины — 27 ноября.

Сведения о военнослужащих для включения в список избирателей, заверенные командиром части и печатью, передаются в УИК не позднее 15 ноября включительно.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.