Власть передана в руки одного человека. Депутаты местных кенешей возмущены

Глав городов областного и республиканского значения будет назначать президент. Такая норма вносится в закон о местном самоуправлении и местной администрации.

В соответствии с документом мэров городов районного значения назначают акимы, а областных и республиканских — президент.

По словам докладчика Аалы Карашева, депутаты действующих местных кенешей доработают свой срок по старому законодательству.

Парламентарий Айнура Аскарова заявила, что депутаты местных кенешей возмущены. Она озвучила их обращение.

«Они сейчас смотрят наше заседание. Попросили передать, что в данном законопроекте ограничиваются права депутатов, и вся власть передается в руки одного человека», — сказала нардеп.