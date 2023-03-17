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Общество

Экс-мэр Екатеринбурга получил 14 суток ареста за публикацию, которую он не писал

Суд в Екатеринбурге назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману административный арест сроком на 14 суток. Об этом сообщает портал Meduza.

Уточняется, что Ройзмана признали виновным по статье о публичной демонстрации экстремистской символики из-за того, что в паблике «Евгений Ройзман» во «ВКонтакте» репостнули видео команды политика Алексея Навального с символикой Фонда борьбы с коррупцией, запрещенного в России.

Евгений Ройзман после задержания сообщил журналистам, что «за всю свою жизнь ни разу «ВКонтакте» не открывал».

В августе 2022 года Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о «дискредитации» российской армии. Суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, не став отправлять его под арест. Ройзману запретили посещать публичные места и пользоваться интернетом. Он очень популярен в Twitter. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261082/
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