17:16
USD 84.80
EUR 98.36
RUB 1.17
Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Кыргызстанцам хотят запретить быть акимами и главами айыл окмоту на малой родине

Гражданин КР не сможет стать акимом и главой айыл окмоту на своей малой родине. Такая норма вносится в законопроект о государственной и муниципальной службе, который сегодня обсуждается на заседании парламента.

Эта норма ограничивает права кыргызстанцев, считает депутат Айнура Аскарова.

«Вы вносите нормы, запрещающие работать акимами и главами айыл окмоту на своей малой родине. Это разве не ограничения их прав? Например, в одном из районов Чуйской области местные жители не дали работать акимом уроженцу другого района, заявляя, что он не их земляк. Кроме этого, бывает, что иногда местные из чувства патриотизма баллотируются на должность главы айыл окмоту, готовы даже из личного кармана выделить деньги на реализацию проектов по развитию», — заявила она.

Заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов Нурлан Шерипов ответил, что норма направлена против регионализма и коррупционных явлений. «Мы надеемся, что данная норма поспособствует приходу в районные администрации и айыл окмоту профессионалов, далеких от региональной и родоплеменной политики. Тем более акимы, мэры и главы айыл окмоту назначаются по результатам конкурса», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209509/
просмотров: 558
Версия для печати
Материалы по теме
В Государственной судебно-экспертной службе проходят обыски
Глава Госслужбы миграции Таштанбек Каймазаров оказался сватом Садыра Жапарова
Первая волна COVID-19. На кыргызстанцев в России потратили 10 миллионов сомов
Сооронбай Жээнбеков рассказал о вкладе госслужащих в развитие Кыргызстана
В Кыргызстане раскрыли очередную фирму, обманывающую трудовых мигрантов
Академия госуправления перешла в ведение Государственной кадровой службы
Об установлении уровня знания государственного языка государственными служащими
Все госслужащие Кыргызстана с 2019 года должны будут знать кыргызский язык
Для работников культуры Кыргызстана построят четыре многоэтажных жилых дома
Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных служащих
Популярные новости
Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц
Зачем солгали? Таджикистан не&nbsp;предлагал Кыргызстану покупать электроэнергию Зачем солгали? Таджикистан не предлагал Кыргызстану покупать электроэнергию
На&nbsp;депутата Самата Ибраева и&nbsp;его сына пожаловались в&nbsp;ГКНБ и&nbsp;Генпрокуратуру На депутата Самата Ибраева и его сына пожаловались в ГКНБ и Генпрокуратуру
Опросам можно доверять? Как менялся рейтинг Садыра Жапарова и&nbsp;Камчыбека Ташиева Опросам можно доверять? Как менялся рейтинг Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева
Бизнес
Делись улыбками. Lay&rsquo;s помог кыргызстанцам с&nbsp;нарушениями слуха узнать мир звуков Делись улыбками. Lay’s помог кыргызстанцам с нарушениями слуха узнать мир звуков
Выставочная компания BiExpo и&nbsp;торгово-социальная сеть Apofiz дарят iPhone&nbsp;12 Выставочная компания BiExpo и торгово-социальная сеть Apofiz дарят iPhone 12
В&nbsp;Кыргызстане популяризируют концепцию снижения вреда от&nbsp;курения и&nbsp;алкоголя В Кыргызстане популяризируют концепцию снижения вреда от курения и алкоголя
Обучение инвестированию: бесплатно, просто, понятно Обучение инвестированию: бесплатно, просто, понятно
6 октября, среда
16:59
Мэрия Оша попросила не выселять жителей гостиницы «Ак-Моор» до весны Мэрия Оша попросила не выселять жителей гостиницы «Ак-М...
16:35
Кыргызстанцам хотят запретить быть акимами и главами айыл окмоту на малой родине
16:18
Мээрим Жуманазарова в полуфинале. Кыргызстанка победила в 1/4 чемпионата мира
16:00
Делись улыбками. Lay’s помог кыргызстанцам с нарушениями слуха узнать мир звуков
15:52
Выставочная компания BiExpo и торгово-социальная сеть Apofiz дарят iPhone 12