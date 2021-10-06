Кыргызстанцам хотят запретить быть акимами и главами айыл окмоту на малой родине

Гражданин КР не сможет стать акимом и главой айыл окмоту на своей малой родине. Такая норма вносится в законопроект о государственной и муниципальной службе, который сегодня обсуждается на заседании парламента.

Эта норма ограничивает права кыргызстанцев, считает депутат Айнура Аскарова.

«Вы вносите нормы, запрещающие работать акимами и главами айыл окмоту на своей малой родине. Это разве не ограничения их прав? Например, в одном из районов Чуйской области местные жители не дали работать акимом уроженцу другого района, заявляя, что он не их земляк. Кроме этого, бывает, что иногда местные из чувства патриотизма баллотируются на должность главы айыл окмоту, готовы даже из личного кармана выделить деньги на реализацию проектов по развитию», — заявила она.

Заместитель министра сельского, водного хозяйства и развития регионов Нурлан Шерипов ответил, что норма направлена против регионализма и коррупционных явлений. «Мы надеемся, что данная норма поспособствует приходу в районные администрации и айыл окмоту профессионалов, далеких от региональной и родоплеменной политики. Тем более акимы, мэры и главы айыл окмоту назначаются по результатам конкурса», — сказал он.