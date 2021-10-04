23:49
USD 84.80
EUR 98.20
RUB 1.16
Власть

В Кыргызстане две компании получат по $50 тысяч на зеленые проекты

Программа Accelerate Prosperity (AP) завершила работу над первым инвестиционным бизнес-проектом для энергоэффективных и ресурсосберегающих компаний Кыргызстана и отобрала две из них — ОсОО «Зеленый горизонт» и ОсОО Begreen, которые стали победителями. Они получат до $50 тысяч инвестиций на развитие зеленых проектов.

Ускоренное развитие зеленого сектора проводится в рамках проекта «Местное преобразование», реализуемого при софинансировании Фонда Ага Хана и USAID. Программа направлена на повышение устойчивости природной среды к изменению климата. Она включает в себя поддержку общинам в улучшении управления биоразнообразием почв, водными ресурсами, в повышении устойчивости сельскохозяйственных культур, а также помощь в повышении потенциала местных сообществ для решения проблем развития и укрепления социальной сплоченности, что, безусловно, принесет региону стабильность и благополучие.

Уточняется, что по результатам заявок и индивидуальных интервью было отобрано 18 предприятий, которые занимаются внедрением энергоэффективных, экологически чистых технологий для различных компаний и частных домохозяйств.
Ссылка: https://24.kg/vlast/209162/
просмотров: 493
Версия для печати
Материалы по теме
В вопросах зеленой экономики депутатов волнуют только деньги
У здания мэрии в Бишкеке проходит митинг
Темир Сариев призывает неравнодушных реализовать проект «Зеленый Кыргызстан»
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане у&nbsp;20&nbsp;процентов пенсионеров после цифровизации снизились выплаты В Кыргызстане у 20 процентов пенсионеров после цифровизации снизились выплаты
Депутата поставили на&nbsp;место. Комментарий пресс-секретаря Садыра Жапарова Депутата поставили на место. Комментарий пресс-секретаря Садыра Жапарова
Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц Садыр Жапаров прокомментировал решение энергетиков отключить освещение улиц
Черный квадрат Бишкека. Для чиновников освещение есть, остальные обойдутся Черный квадрат Бишкека. Для чиновников освещение есть, остальные обойдутся
Бизнес
Digital week&nbsp;&mdash; 2021&nbsp;в цифрах и&nbsp;фактах Digital week — 2021 в цифрах и фактах
Официальное заявление Somo.kg в&nbsp;связи с&nbsp;ситуацией вокруг компании Официальное заявление Somo.kg в связи с ситуацией вокруг компании
&laquo;Керемет Банк&raquo; запускает программу беспроцентного кредитования бизнеса «Керемет Банк» запускает программу беспроцентного кредитования бизнеса
Инновационный метод лечения рака простаты в&nbsp;Acıbadem Инновационный метод лечения рака простаты в Acıbadem
4 октября, понедельник
23:23
В городе Ош пройдут дни российского кино В городе Ош пройдут дни российского кино
23:10
Космический зонд BepiColombo передал первое изображение поверхности Меркурия
22:50
Борец из Кыргызстана Алибек Осмонов выиграл бронзовую медаль чемпионата мира
22:44
В Кыргызстане две компании получат по $50 тысяч на зеленые проекты
22:21
Опасно ходить. Рабочие не заделали тротуар после замены труб в центре Бишкека