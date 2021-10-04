В Кыргызстане две компании получат по $50 тысяч на зеленые проекты

Программа Accelerate Prosperity (AP) завершила работу над первым инвестиционным бизнес-проектом для энергоэффективных и ресурсосберегающих компаний Кыргызстана и отобрала две из них — ОсОО «Зеленый горизонт» и ОсОО Begreen, которые стали победителями. Они получат до $50 тысяч инвестиций на развитие зеленых проектов.

Ускоренное развитие зеленого сектора проводится в рамках проекта «Местное преобразование», реализуемого при софинансировании Фонда Ага Хана и USAID. Программа направлена на повышение устойчивости природной среды к изменению климата. Она включает в себя поддержку общинам в улучшении управления биоразнообразием почв, водными ресурсами, в повышении устойчивости сельскохозяйственных культур, а также помощь в повышении потенциала местных сообществ для решения проблем развития и укрепления социальной сплоченности, что, безусловно, принесет региону стабильность и благополучие.

Уточняется, что по результатам заявок и индивидуальных интервью было отобрано 18 предприятий, которые занимаются внедрением энергоэффективных, экологически чистых технологий для различных компаний и частных домохозяйств.