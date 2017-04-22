Экс-премьер-министр Темир Сариев призывает неравнодушных реализовать проект «Зеленый Кыргызстан». Напомним, ему принадлежит инициатива озеленить все регионы страны.
Сегодня реализацию «Зеленого Кыргызстана» начали в столичном жилмассиве «Арча-Бешик». Вместе с его жителями Темир Сариев принял участие в высадке более двухсот деревьев, что украсят улицы «Арча-Бешика».
Если каждый кыргызстанец посадит по одному дереву, то за год в республике появится шесть миллионов молодых саженцев, что вернет былой зеленый облик нашей родине.
Экс-глава правительства считает такие встречи с народом важными.
«Это дает дополнительную возможность поговорить с людьми, взглянуть на их жизнь и узнать об их проблемах», — пояснил Темир Сариев.
Ранее акция «Зеленый Кыргызстан» с участием Сариева прошла в Джалал-Абаде, Оше, Балыкчи и Таласе.