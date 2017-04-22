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Общество

Темир Сариев призывает неравнодушных реализовать проект «Зеленый Кыргызстан»

Экс-премьер-министр Темир Сариев призывает неравнодушных реализовать проект «Зеленый Кыргызстан». Напомним, ему принадлежит инициатива озеленить все регионы страны.

Сегодня реализацию «Зеленого Кыргызстана» начали в столичном жилмассиве «Арча-Бешик». Вместе с его жителями Темир Сариев принял участие в высадке более двухсот деревьев, что украсят улицы «Арча-Бешика».

Если каждый кыргызстанец посадит по одному дереву, то за год в республике появится шесть миллионов молодых саженцев, что вернет былой зеленый облик нашей родине.

«Каждый на своем примере должен показать любовь и заботу о стране, о своем родном доме, улице и городе. Поэтому мы сажаем деревья не только в парках и скверах, но и в селах, вдоль улиц, чтобы наши дети и старики могли дышать свежим воздухом, а не пылью, и любоваться природой», — сказал Темир Сариев на встрече с местными жителями.

Экс-глава правительства считает такие встречи с народом важными.

«Это дает дополнительную возможность поговорить с людьми, взглянуть на их жизнь и узнать об их проблемах», — пояснил Темир Сариев.

Ранее акция «Зеленый Кыргызстан» с участием Сариева прошла в Джалал-Абаде, Оше, Балыкчи и Таласе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50248/
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