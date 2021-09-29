Кто брал $500 тысяч? В парламенте ищут получателя взятки от аудиторов СП

Открыто назвать имя депутата, который получил деньги от кандидатов на пост аудиторов Счетной палаты, потребовал на заседании Жогорку Кенеша Сайдулла Нышанов.

По его словам, в парламенте ходят слухи о взятке в размере $500 тысяч членам комитета по бюджету и финансам.

«Накануне во время нашей командировки в Казахстан один из наших коллег сказал, что пять аудиторов собрали по $100 тысяч членам комитета, и сейчас спецслужбы работают по ним. Надо выяснить, кто это. Комитет получил деньги? Надо довести это до конца, чтобы не было сомнений», — сказал нардеп.

Депутат Омурбек Бакиров поддержал коллегу.

«Если получили, скажите. Что тут такого?! Или объясните, почему ходите и прямо просите принять сразу в трех чтениях», — заявил Сайдулла Нышанов.

Спикер Талант Мамытов отметил, что комитет предложил оставить прежних аудиторов. «И это предложение — оставить прежних аудиторов — вызывает сомнения», — добавил он.