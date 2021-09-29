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Власть

Глава европейской дипломатии встретился с министром иностранных дел Кыргызстана

Верховный представитель Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретился накануне в Брюсселе с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым. Об этом сообщили в представительстве ЕС в Кыргызстане.

Встреча дала возможность обсудить отношения между ЕС и Кыргызстаном, а также актуальные вопросы в Центральной Азии. Разговор коснулся предстоящих событий в двусторонних отношениях, включая завершение работы над соглашением о расширенном партнерстве и сотрудничестве, а также подготовку первого Экономического форума ЕС — Центральная Азия.

«Жозеп Боррелль подтвердил приверженность ЕС поддержке Кыргызстана в борьбе с пандемией COVID-19 и напомнил о недавней поставке первой партии вакцин по программе COVAX, а также прошлогоднем пакете поддержки республики на сумму 43,8 миллиона евро. Касаясь внутриполитических событий в Кыргызстане, Верховный представитель ЕС призвал власти Кыргызстана поддерживать и защищать открытую медиасреду, как важный фактор, способствующий проведению свободных, конкурентных и прозрачных парламентских выборов, запланированных на 28 ноября», — говорится в сообщении.

Что касается региональных тем, стороны обсудили события в Афганистане и их последствия для безопасности и стабильности в Центральной Азии. Жозеп Боррелль также поднял вопрос о ситуации на границе с Таджикистаном. Он призвал своего кыргызского коллегу к дальнейшей деэскалации ситуации на границе и подтвердил ранее озвученное ЕС предложение помочь устранению причин конфликта и оказать содействие мерам по укреплению доверия между двумя странами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208644/
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