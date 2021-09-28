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Власть

Частный перевозчик в Бишкеке столкнулся с нехваткой водителей автобусов

Компания «Эко Пассажирские перевозки» столкнулась с нехваткой водителей автобусов. Об этом на сессии БГК сообщил начальник управления городским транспортом Максат Нусувалиев.

По его словам, сейчас 120 автобусов курсируют по пяти маршрутам. «Еще 30 машин находятся на переоборудовании», — сказал он.

Максат Нусувалиев добавил, что когда фирма начала набирать водителей, выяснилось, что не хватает водителей соответствующей категории. «Сейчас они проходят переобучение, подготовку. Кроме того, мы определили им еще маршруты. Сейчас они находятся на согласовании в ГУОБДД», — сказал он.

Напомним, сегодня депутаты рассматривают вопрос повышения тарифа на проезд.

Предлагается повысить стоимость проезда в троллейбусах и автобусах до 11 сомов, в маршрутных такси — до 15 сомов. Увеличится и тариф на проезд в микроавтобусах для пенсионеров по возрасту — до 8 сомов (с 9.00 до 17.00 ежедневно).
Ссылка: https://24.kg/vlast/208524/
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