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Власть
Сюжет: COVID-19

Евразийский банк развития выделяет грант. На него купят машины скорой помощи

Евразийский банк развития выделяет грант — $3 миллиона. Об этом на заседании парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению сообщил заместитель министра здравсоцразвития Улук-Бек Бектурганов.

По его словам, на эти средства планируется приобрести 40 машин скорой помощи и еще 70 — санитарных.

«Себестоимость одной скорой — до $50 тысяч. В нее входит и оборудование, там есть и кислородные концентраторы, и все необходимое. Без него она стоит около $35 тысяч. Это машины «Газель», «Соболь». В прошлом году мы уже брали похожие, они работают в Бишкеке и регионах. Это машины реанимации», — сказал он.

На комитете рассмотрели проект распоряжения кабинета министров «Об одобрении проекта соглашения «О предоставлении гранта из средств Евразийского фонда стабилизации и развития для финансирования проекта «Экстренное реагирование на последствия COVID-19» между Кыргызстаном и Евразийским банком развития».
Ссылка: https://24.kg/vlast/208434/
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