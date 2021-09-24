Выборы-2021. Аккредитованы 244 СМИ

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов аккредитовала 244 средства массовой информации и интернет-изданий для участия в предвыборной агитации на выборах депутатов Жогорку Кенеша.

И них:

152 средства массовой информации;

92 интернет-издания.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.