Садыр Жапаров за функционирование госязыка во всех сферах общественной жизни

Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем государственного языка. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Кыргызский язык является бесценным духовным богатством нашего народа. На кыргызском языке повествуется величественный, океаноподобный эпос «Манас», не имеющий себе равных в мире», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что кыргызский язык в качестве государственного является одним из основных символов государственности Кыргызстана и атрибутом идентичности нашего народа. «Следовательно, языковая политика является неотъемлемым и приоритетным направлением государственной политики, что обязывает каждого из нас вносить свой вклад в развитие кыргызского языка и обретение им реального статуса государственного», — сказал он.

В настоящее время перед нами стоит задача достижения полномасштабного функционирования государственного языка во всех сферах общественной жизни. Садыр Жапаров

«Это является одной из важных благородных целей, стоящих перед обществом, для достижения которой мы имеем и политическую волю, и одобрение всего народа. Этого требуют от нас наша история, наше настоящее и будущее!» — отмечается в поздравлении.

По словам главы государства, для перехода делопроизводства на государственный язык требуется лишь наше желание.

«Сегодня нами уделяется особое внимание процессу перехода документооборота на государственный язык в государственных органах. Помимо этого, целый ряд масштабных задач по усовершенствованию функционирования государственного языка находится на стадии завершения. Поэтому призываю всех граждан нашей страны, чтобы, не ссылаясь на разные якобы неблагоприятные условия и обстоятельства, служить ради процветания государственного языка и всего народа!» — подчеркивается в сообщении.

Развитие государственного языка, усовершенствование и расширение его использования во всех сферах общественной жизни требуют постоянного внимания, неустанного труда и совместных усилий общества и государства.

«Я глубоко убежден, что кыргызский язык — это не только родной язык кыргызского народа, но и духовное воплощение его чести и достоинства! Пусть будет светлым будущее государственного языка! До тех пор, пока будет существовать государственный язык, будет жить и суверенное государство Кыргызстан!» — сказал Садыр Жапаров.