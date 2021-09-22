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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Депутат потребовал от президента заявления, что он не поддержит ни одну партию

«Президент Садыр Жапаров должен заявить, что не поддержит ни одну партию на предстоящих парламентских выборах», — заявил депутат Жанар Акаев сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, создаются две крупные политорганизации, куда собирают богатых под гарантии влиятельных людей.

«Они составляют список и требуют деньги от кандидатов. Некоторые политорганизации используют имя главы государства. Нужно, чтобы президент выступил с обращением и заявил, что в избирательной кампании будут для всех равные условия», — сказал Жанар Акаев.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/208036/
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