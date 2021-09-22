Депутат потребовал от президента заявления, что он не поддержит ни одну партию

«Президент Садыр Жапаров должен заявить, что не поддержит ни одну партию на предстоящих парламентских выборах», — заявил депутат Жанар Акаев сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, создаются две крупные политорганизации, куда собирают богатых под гарантии влиятельных людей.

«Они составляют список и требуют деньги от кандидатов. Некоторые политорганизации используют имя главы государства. Нужно, чтобы президент выступил с обращением и заявил, что в избирательной кампании будут для всех равные условия», — сказал Жанар Акаев.