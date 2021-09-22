Выборы-2021. Где кандидатам и партиям разрешено агитировать

В ЦИК рассказали, где партиям и кандидатам разрешено проводить агитацию.

По данным Центризбиркома, участникам выборного процесса следует помнить, что агитационные материалы размещаются в СМИ, которые прошли аккредитацию в ЦИК и сопровождаются выходными данными. В них обязательно указывается заказчик, тираж и в обязательном порядке то, что этот материал оплачивается из средств избирательного фонда кандидата или политической партии.

Что касается рекламы в соцсетях, то, как пояснили в ЦИК, тут есть одна загвоздка: при регистрации партии и кандидаты указывают свою социальную страницу, но были случаи (на выборах в прошлом году, итоги которых ЦИК аннулировала. — Прим.24.kg), когда еще не начался агитационный период, но уже шла агитация. «Тогда мы, конечно же, привлекали к ответственности. Но если это фейковый аккаунт, то привлечь к ответственности практически невозможно», — пояснила член рабочей группы ЦИК Наргиза Нанакеева.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.