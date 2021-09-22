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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В России откроют 20 избирательных участков, из них пять — впервые

С целью обеспечения реализации избирательных прав граждан Кыргызской Республики, проживающих за ее пределами, к выборам депутатов Жогорку Кенеша количество избирательных участков за рубежом будет увеличено до 57. Они будут работать в 28 странах. Об этом сообщает ЦИК.

По ее данным, на предстоящих выборах депутатов Жогорку Кенеша седьмого созыва в России будет открыто 20 избирательных участков, пять из них в Москве, по одному — в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Красноярске, Иркутске, Якутске, Южно-Сахалинске, Сургуте и Тюмени.

Пять избирательных участков будут впервые открыты в Казани, Краснодаре, Самаре, Томске и Хабаровске.

Гражданин Кыргызской Республики, прошедший биометрическую регистрацию и вставший на консульский учет в ближайшем дипломатическом представительстве или консульском учреждении, автоматически включается в список избирателей.

Граждане Кыргызской Республики, включенные в список избирателей загранучреждений, временно находящиеся на территории КР, вправе до 12 ноября включительно обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию для включения в список избирателей. Для этого необходимо также обратиться в ЦОН по месту жительства для актуализации паспортных данных.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207939/
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