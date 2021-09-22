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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Закон не запрещает приглашать эстрадных певцов для агитации

Закон не запрещает приглашать эстрадных певцов для агитации. Об этом сообщила журналистам член ЦИК Наргиза Нанакеева.

По ее словам, кандидатам и партиям нельзя устраивать концерты, театрализованные представления и спортивные состязания во время агитации. Это считается серьезным нарушением. За это участник гонки может получить штраф и официальное предупреждение, вплоть до отстранения от выборов.

«Домкомы и квартальные, муниципальные и государственные служащие не могут быть агитаторами. Это будет расцениваться как применение административного ресурса», — сказала она.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207924/
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