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Власть

Талант Мамытов и Танзила Нарбаева договорились укреплять сотрудничество

Спикер парламента Талант Мамытов сегодня встретился с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой, прибывшей в Кыргызстан с официальным визитом. Подробности сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Обсуждены вопросы развития политико-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами, а также укрепления межпарламентских связей.

«Дружба, братство и добрососедство связывают два народа. Нам необходимо развивать эти отношения во всех их аспектах. Сотрудничество с Узбекистаном является одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана», — сказал Талант Мамытов.

Он отметил, что в этом году состоялся ряд крупных встреч и важных мероприятий. В частности государственный визит президента Садыра Жапарова в Узбекистан, первое заседание кыргызско-узбекского делового совета, IХ заседание кыргызско-узбекской межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Необходимо реализовать договоренности, достигнутые на этих мероприятиях.

В свою очередь Танзила Нарбаева указала на необходимость обмена опытом в части гармонизации законов, усиления парламентского надзора и налаживания взаимодействия между местными советами. Необходимо активизировать сотрудничество в рамках международных организаций и в сфере научных исследований.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы границ и энергетики, а также было внесено предложение по увеличению товарооборота. Был обсужден вопрос обеспечения участия наблюдателей в предстоящих президентских выборах в Узбекистане и парламентских выборах в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207892/
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