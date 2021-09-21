Держитесь подальше от сур. В парламенте поругались генпрокурор и депутат

Сегодня парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции рассматривает возражения президента по проектам уголовного законодательства.
Депутат Мирлан Жеенчороев сообщил, что глава государства предлагает пересмотреть некоторые пункты. Например, в возражении указывается, что по статье 169 проекта нового УК КР добровольное освобождение похищенного человека подразумевает смягчение наказания. А это, по его мнению, несет в себе риски при оценке обстоятельств в определении соразмерности наказаний.
Начальник управления Генпрокуратуры Азизбек Шукурбеков отметил, что в статье, которую указал нардеп, речь идет об освобождении задержанного лица в определенном промежутке. По действующему кодексу, если похищенный будет освобожден в течение 72 часов, захватчик освобождается от уголовной ответственности, что является неконституционным.
Между генеральным прокурором Курманкулом Зулушевым и депутатом Мирланом Жеенчороевым разыгралась словесная перепалка.
«Мирлан Канатбекович, вам все объяснили, наша цель не создание согласительной комиссии, а введение в работу новых кодексов. Если мы примем их и в такой форме, никаких нарушений не будет. Вы прекрасно знаете, почему вернули эти кодексы. Вам объясняют сейчас, а вы переворачиваете все», — сказал Курманкул Зулушев.
Нардеп заявил, что он не может шутить как некоторые, чтобы его объявляли в розыск.
«Я не могу как ваш начальник отдела говорить, что мои предложения антиконституционные. Шукурбеков говорит, что редакции кодексов уточняются. Вы с кем ее уточняете? По закону вся редакция должна обсуждаться в согласительной комиссии», — сказал Мирлан Жеенчороев.
Курманкул Зулушев потребовал назвать имя начальника отдела и попросил не выходить за рамки обсуждения кодексов. Глава надзорного органа попросил вежливее разговаривать и не отвлекаться на телефон во время заседания.
Мирлан Жеенчороев заявил, что он не маленький мальчик, чтобы ему звонили и говорили о том, что его объявят в розыск.
«Вы, что, меня воспитывать будете? Если ко мне звонят, я говорю, что перезвоню через пять минут. Я понимаю, что у вас безграничная власть. Вы тоже не пользуйтесь своей властью. Я вам так скажу, Курманкул Токторалыевич, не надо звонить кое-кому и говорить: «Эй, Камчыке, найди что-нибудь на Мирлана, он меня не слушает». Эти дни тоже пройдут. В Коране есть два слова, где указывается, нужно подчиняться только Аллаху», — заявил Мирлан Жеенчороев.
Курманкул Зулушев заявил, что нардеп должен ответить за свои слова. «Докажите свои слова про Камчыке. Я никому не даю команд. Если бы я давал команду, можно было бы найти что-то. Держитесь подальше от сур. Мы знаем, как вы работали, когда были главой комитета», — сказал Курманкул Зулушев.