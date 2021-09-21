Выборы-2021. До 12 ноября можно попасть в список избирателей

ЦИК поясняет, когда гражданам Кыргызстана следует обратиться в ЦОН для актуализации паспортных данных.

По данным ведомства, это необходимо сделать до 12 ноября включительно. До этого же дня нужно встать на учет. Уточнить себя в списке и внести коррективы также следует до 12 ноября. Заявление можно подать в электронном формате. При этом избиратель должен будет сдать биометрические данные.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.