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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Незаконное обогащение. В ГКНБ рассказали, чем владеет Туйгунаалы Абдраимов

ГКНБ установлены факты незаконного обогащения экс-полномочного представителя правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Уточняется, что Туйгунаалы Абдраимов неправомерно увеличил свои активы, в несколько раз превышающие его официальные доходы. Для их легализации бывший чиновник приобретал дорогостоящие авто и недвижимость в Бишкеке и Чуйской области.

«Кроме того, Туйгунаалы Абдраимов вкладывал деньги в ряд коммерческих банков. Для уклонения от уголовной ответственности активы оформлялись на подставных лиц. На близких родственников Туйгунаалы Абдраимова и аффилированных с ним людей оформлено 16 квартир, 18 земельных участков, два парковочных места, пять нежилых помещений, три крестьянских хозяйства, 16 машин, а также незавершенные объекты строительства на территории курорта «Иссык-Ата», — сказали в ГКНБ.

Активы Туйгунаалы Абдраимова и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на сумму свыше 250 миллионов сомов.

«ГКНБ зарегистрировано досудебное производство по статье «Незаконное обогащение» УК КР. В рамках уголовного дела проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленный на установление причастных к совершению указанного преступления лиц и незаконно добытого им имущества», — проинформировали в ведомстве.

Напомним, сегодня Туйгунаалы Абдраимов был вызван на допрос в бишкекское управление ГКНБ. По словам сына бывшего чиновника, в доме и офисе были проведены обыски и выемка документов. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/207764/
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