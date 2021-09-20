Выборы-2021. Что запрещается делать кандидатам, ЦИК поясняет

Член ЦИК Узарбек Жылкыбаев рассказал, что запрещается делать кандидатам и партиям во время агитации. Она начнется, напомним, 29 октября.

По словам Узарбека Жылкыбаева, нельзя размещать свои материалы на фасадах зданий, относящихся к памятникам культуры и архитектуры, на стволах деревьев. Запрещается использовать для агитации несовершеннолетних детей.

Член Центризбиркома предупредил: два официальных предупреждения от ЦИК, если кандидат нарушит правила, он может быть дисквалифицирован. Если партия допустила подобные действия, с гонки ее так же могут снять. Причем на всех этапах кампании, включая день голосования и период после него, перед официальным подведением итогов.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.