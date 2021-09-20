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Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. В ЦИК поступило еще одно заявление от самовыдвиженца

В ЦИК поступило заявление от кандидата-самовыдвиженца Актилека Нурланбекова. 

Уточняется, что он намерен баллотироваться на выборах депутатов Жогорку Кенеша по Ленинскому округу № 26.

Документы для регистрации кандидаты в депутаты по одномандатному избирательному округу должны представить в ЦИК не позднее чем за 40 календарных дней до дня выборов — 18 октября 18.00.

Выборы назначены на 28 ноября. 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов избираются по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207694/
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