Садыр Жапаров поздравил бизнесменов с Днем предпринимателя

Президент Садыр Жапаров поздравил бизнесменов страны с Днем предпринимателя. Об этом сообщает его пресс-служба.

Он отметил, что за 30 лет со дня обретения независимости народу Кыргызстана удалось создать демократическое и свободное государство. Удалось построить в нашей стране рыночную экономику — благодаря в том числе самоотверженному труду и усилиям предпринимателей. Вот уже более полутора лет пандемия коронавируса является угрозой всему мировому сообществу, и она отрицательно сказалась на экономической активности даже ведущих мировых держав, приведя к негативным последствиям практически для всех отраслей, в том числе и в нашей стране.

«Большой проблемой в этот период стала остановка работы многих организаций и, как следствие, потеря заработной платы многими нашими гражданами. В этот непростой период, когда в кризисной ситуации оказалась вся экономика страны, наши предприниматели достойно выдержали все трудности периода пандемии, и многие субъекты переориентировали свой бизнес на выпуск новой продукции», — сказал Садыр Жапаров.

Государство будет принимать все меры для улучшения бизнес-среды, помощи субъектам малого и среднего предпринимательства путем совершенствования нормативно-правовой базы и привлечения инвестиций. Садыр Жапаров

«Для этого в начале года я издал ряд указов, в которых поставил перед государственными органами задачи по поддержке деловой среды. Государство будет и далее принимать такие меры, создавая для этого благоприятные условия, в том числе оптимизируя законодательство, учреждая сервисные центры, предпринимая шаги по цифровизации государственных услуг», — отметил президент.

Он обратил внимание, что бизнес-идеи и их практическая реализация служат двигателем экономики, для чего требуется активизация их работы, рационализация денежных и временных затрат. Благодаря усилиям предпринимателей создаются рабочие места, повышаются уровень и качество занятости населения, растет благосостояние большей части жителей республики.

«Я глубоко уверен, что деловые люди Кыргызстана и в дальнейшем будут вносить значительный вклад в экономику нашей страны, обеспечивать здоровую конкуренцию иностранным компаниям не только на рынках Кыргызстана, но и за его пределами. Я поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем предпринимателя Кыргызстана! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и смекалки, удачи и больших успехов в достижении всех целей в бизнесе», — заключил Садыр Жапаров.