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Власть

Дело о незаконной выдаче паспорта Орхану Инанды передано в суд

Уголовное дело о незаконной выдаче паспортов президенту международного образовательного учреждения «Сапат» Орхану Инанды передано в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

В ходе расследования вручены уведомления о подозрении директору департамента регистрации населения и актов гражданского состояния Мухаббат Пратовой, бывшей начальнице паспортного стола Гульнаре Бердигуловой, экс-вице-премьер-министру Тайырбеку Сарпашеву, бывшему премьер-министру Сапару Исакову, экс-председателю ГКНБ Бусурманкулу Табалдиеву, бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву, экс-руководителю аппарата главы государства Фариду Ниязову, бывшему ответственному секретарю комиссии по вопросам гражданства при президенте Эрнисту Апилову, а также экс-директору департамента регистрации населения и актов гражданского состояния при ГРС Дуйшону Сатыбалдиеву.

«По факту выдачи гражданину Турции Орхану Инанды и 10 его соотечественникам расследованы досудебные производства по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Коррупция» УК КР. Пакет документов для получения гражданства Кыргызстана подделан, все бланки составлены с грубейшими нарушениями. Трое граждан Турции, находившиеся за пределами КР, даже не пересекали госграницу. Другие семеро приезжали в КР, получив паспорта, сразу выехали. Эти 10 граждан до этого были внесены в список гюленовского движения FETO, признанного террористической организацией в Турции», — рассказали в ГУВД.

Высшими должностными лицами страны подписаны документы и даны незаконные указания ускорить процесс выдачи гражданства Кыргызстана гражданам Турции.

Кроме того, Алмазбеку Атамбаеву вручено уведомление о подозрении по статье «Коррупция» УК КР. Уголовное дело передано в Первомайский районный суд Бишкека.

Ранее началась проверка по выдаче паспорта Орхану Инанды. ГУВД столицы сообщило, что у директора МОУ «Сапат» есть двойное гражданство. Он получил кыргызский паспорт в 2012 году.

Что касается Алмазбека Атамбаева, в отношении него возбудили несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019-го, фактам коррупции и легализации преступных доходов.

Фарида Ниязова задержали после событий в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207598/
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