13:21
USD 84.77
EUR 100.58
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Использовать ресурсы Кыргызстана и не брать кредиты предлагает спикер парламента

Успех возможен только тогда, когда парламент, правительство и президент работают сообща. Об этом заявил спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов в интервью программе «Уроки парламентаризма».

По его словам, последний год ветви власти смогли работать слаженно.

«Например, вопрос «Кумтора». Поскольку президент и парламент придерживаются единой позиции, на руднике проводятся проверки, принимаются меры в интересах народа, поступают средства в бюджет. Мы смогли пойти на решительные шаги в рамках закона. Если правильно использовать внутренние ресурсы, можно обходиться без внешних займов», — говорит Талант Мамытов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206260/
просмотров: 277
Версия для печати
Материалы по теме
Талант Мамытов принял участие в церемонии инаугурации президента Ирана
Третья волна COVID-19. Состояние спикера Жогорку Кенеша ухудшилось
Инцидент на границе. Часть митингующих в Бишкеке зашла на переговоры к спикеру
Инцидент на границе. К митингующим вышел спикер парламента Талант Мамытов
Инцидент на границе. На митинге в Бишкеке требуют, чтобы к ним вышел спикер ЖК
Спикер просит доноров помочь восстановить информационно-техническую базу ЖК
Кыргызстан предложил выработать общие подходы к регулированию миграции
Кыргызстан заинтересован в привлечении армянских компаний на рынок
Талант Мамытов обсудил с Танзилой Нарбаевой сотрудничество с Узбекистаном
Торага Жогорку Кенеша: Распространение идеологии ИГИЛ беспокоит Кыргызстан
Популярные новости
Министром обороны стал глава машиностроительного завода Бактыбек Бекболотов Министром обороны стал глава машиностроительного завода Бактыбек Бекболотов
Пришел срок. Замминистра обороны о&nbsp;том, почему Артем Новиков получил звание Пришел срок. Замминистра обороны о том, почему Артем Новиков получил звание
Депутат Рыскелди Момбеков прокомментировал инцидент с&nbsp;таксистом Депутат Рыскелди Момбеков прокомментировал инцидент с таксистом
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Омурбек Бабанов вернулся в&nbsp;Бишкек Дело «Кумтора». Омурбек Бабанов вернулся в Бишкек
Бизнес
Смартфон+интернет для школы и&nbsp;дома Смартфон+интернет для школы и дома
Центральноазиатский форум по&nbsp;управлению интернетом пройдет в&nbsp;Бишкеке Центральноазиатский форум по управлению интернетом пройдет в Бишкеке
Иммунотерапия при борьбе с&nbsp;раком желудка Иммунотерапия при борьбе с раком желудка
Граждане РФ&nbsp;могут проголосовать на&nbsp;территории Кыргызстана. Список участков Граждане РФ могут проголосовать на территории Кыргызстана. Список участков
7 сентября, вторник
13:20
Аэропорт «Манас» заработал на рейсах с пакистанцами $540 тысяч Аэропорт «Манас» заработал на рейсах с пакистанцами $54...
13:19
Для зараженных COVID-19 свободны 244 койки в медучреждениях Бишкека
13:03
Дурацкий договор. Депутат возмущен наплывом граждан Пакистана
13:02
Депутат недоволен тем, что «Яндекс.Такси» не платит налоги
12:56
Использовать ресурсы Кыргызстана и не брать кредиты предлагает спикер парламента