Использовать ресурсы Кыргызстана и не брать кредиты предлагает спикер парламента

Успех возможен только тогда, когда парламент, правительство и президент работают сообща. Об этом заявил спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов в интервью программе «Уроки парламентаризма».

По его словам, последний год ветви власти смогли работать слаженно.

«Например, вопрос «Кумтора». Поскольку президент и парламент придерживаются единой позиции, на руднике проводятся проверки, принимаются меры в интересах народа, поступают средства в бюджет. Мы смогли пойти на решительные шаги в рамках закона. Если правильно использовать внутренние ресурсы, можно обходиться без внешних займов», — говорит Талант Мамытов.