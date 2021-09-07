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Власть

Кыргызстан попросил снять ограничения для своих граждан при въезде в Казахстан

Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов встретился с председателем мажилиса Казахстана Нурланом Нигматулиным. Об этом сообщает пресс-служба Жогорку Кенеша.

Стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений в условиях новых вызовов современности, таких как COVID-19. Они подчеркнули необходимость тесного взаимодействия в вопросах здравоохранения для эффективной борьбы над всемирной пандемией.

Одним из важных вопросов обсуждения стало обострение ситуации в Афганистане и необходимость унификации некоторых законов относительно безопасности двух государств.

«Талант Мамытов рассказал казахской стороне об официальном снятии всех ограничений при пересечении государственной границы гражданами Казахстана. Он обратился к председателю мажилиса РК с просьбой снять на паритетной основе ограничения при пересечении границ Казахстана гражданами Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждены вопросы сотрудничества в рамках межпарламентских организаций и вопросы повестки дня предстоящего заседания совета ТЮРКПА, который состоится в Туркестане 27-28 сентября 2021 года. Талант Мамытов также пригласил Нурлана Нигматулина посетить с официальным визитом Кыргызстан и совместно провести второе заседание межпарламентского совета.
Ссылка: https://24.kg/vlast/206251/
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