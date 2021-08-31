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Власть

Жусупу Абдрахманову и Ахматбеку Суюмбаеву присвоены высшие знаки отличия

За выдающиеся заслуги перед государством и народом Кыргызстана и в связи со 120-летием со дня рождения присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» с вручением особого знака «Ак Шумкар» советскому государственному и партийному деятелю посмертно — Жусупу Абдрахманову. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Также за собые заслуги перед государством и народом Кыргызстана, беззаветное служение Отечеству присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» с вручением особого знака «Ак Шумкар» советскому государственному и партийному деятелю — Ахматбеку Суюмбаеву также посмертно.

Указ подписал президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205609/
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