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Власть

Мы не отступим! Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем независимости

Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем независимости страны.

Глава государства в своей поздравительной речи сказал, что сегодня мы отмечаем великую историческую дату — 30-летие независимости. За тридцать веков кыргызы не раз теряли независимость, находились на грани уничтожения, но, несмотря на это, наш народ снова возрождался.

«Сегодняшняя независимость в некоторой степени является результатом политики наших предков, таких как Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов, основавшие государственность в XX веке. Исхак Раззаков, Турдакун Усубалиев и другие внесли большой вклад в становление нации», — отметил глава государства.

Садыр Жапаров подчеркнул, что, оглядываясь на сегодняшнюю великую историческую дату, прежде всего возникает вопрос: чего Кыргызстан, выбравший суверенитет, добился за период независимости?

«В результате два президента покинули страну, один находится в тюрьме, а нескольким премьер-министрам были предъявлены обвинения в коррупции — это трагический национальный опыт. В этих сложных условиях Кыргызстан смог преодолеть глубокие разногласия в обществе, обеспечив стабильность, межнациональное согласие, единство и толерантность», — считает Садыр Жапаров.

Гражданское общество также смогло сохранить имидж страны, стремящейся к активной, справедливой и достойной жизни ее свободолюбивого народа! Мы не отступим от этих стремлений!

Садыр Жапаров

«Кыргызстан в этом году вернулся к президентской форме правления при поддержке народа, который проголосовал за новую Конституцию. Есть силы, которые противопоставляют президентское правление парламентскому», — сказал в поздравительной речи президент.

Он подчеркнул, что новая Конституция будет способствовать реализации таких задач, как укрепление национального государства, единства в обществе, и в то же время позволит продолжить демократический путь. «Другими словами, мы не отклоняемся от стремления к демократическим ценностям», — заключил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205600/
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