Ситуация в Афганистане. В Бишкек прибывает глава ОДКБ Станислав Зась

Сегодня в Бишкек с рабочим визитом прибывает генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в рамках рабочего визита главы ОДКБ состоятся встречи с высшим политическим и военным руководством страны.

Генеральный секретарь ОДКБ обсудит подготовку к предстоящей 15-16 сентября в Душанбе очередной сессии Совета коллективной безопасности организации и совместному заседанию СМИД-СМО-КССБ, а также проинформирует о ситуации в зоне ответственности ОДКБ.

Очевидно, что стороны также будут обсуждать ситуацию в Афганистане.

Ранее Станислав Зась заявил российским СМИ, что ОДКБ не будет отправлять военных в Афганистан. Он считает опасения на этот счет беспочвенными.

«Не станет ли Афганистан капканом, не придется ли нам опять отправлять туда своих сыновей? Конечно же, нет. Это абсолютно беспочвенные опасения», — сказал генсек ОДКБ.

Он отметил, что ОДКБ — «это исключительно оборонительная военно-политическая организация». Она может применять коллективные оборонительные силы только «в пределах зоны ответственности ОДКБ, то есть в пределах границ стран».