09:30
USD 84.70
EUR 99.53
RUB 1.14
Власть

Ситуация в Афганистане. В Бишкек прибывает глава ОДКБ Станислав Зась

Сегодня в Бишкек с рабочим визитом прибывает генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, в рамках рабочего визита главы ОДКБ состоятся встречи с высшим политическим и военным руководством страны.

Генеральный секретарь ОДКБ обсудит подготовку к предстоящей 15-16 сентября в Душанбе очередной сессии Совета коллективной безопасности организации и совместному заседанию СМИД-СМО-КССБ, а также проинформирует о ситуации в зоне ответственности ОДКБ.

Очевидно, что стороны также будут обсуждать ситуацию в Афганистане.

Ранее Станислав Зась заявил российским СМИ, что ОДКБ не будет отправлять военных в Афганистан. Он считает опасения на этот счет беспочвенными.

«Не станет ли Афганистан капканом, не придется ли нам опять отправлять туда своих сыновей? Конечно же, нет. Это абсолютно беспочвенные опасения», — сказал генсек ОДКБ.

Он отметил, что ОДКБ — «это исключительно оборонительная военно-политическая организация». Она может применять коллективные оборонительные силы только «в пределах зоны ответственности ОДКБ, то есть в пределах границ стран».

Ситуация в Афганистане обострилась после объявления о выводе американских войск весной 2021 года. Радикальное движение «Талибан» начало наступление на позиции афганской армии и 15 августа установило контроль над всей территорией республики. Президент Ашраф Гани покинул пост и страну.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205580/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
Встреча с послами. Ситуация в Афганистане повлечет за собой укрепление границ КР
Смертник устроил взрыв в аэропорту Кабула: есть жертвы
Талибы взяли под домашний арест бывшего президента Афганистана
Среди эвакуированных из Афганистана кыргызстанцев есть малолетние дети
Опубликованы эксклюзивные кадры военной техники НАТО, оставленной в Кандагаре
Борт Минобороны РФ доставил в Кант эвакуированных из Афганистана кыргызстанцев
Минобороны России помогает эвакуировать кыргызстанцев из Афганистана
Россия против размещения в Центральной Азии американских военных
Беженцы из Афганистана намерены продолжать акции протеста в Бишкеке
Митинг беженцев из Афганистана. Милиция призывает участников разойтись
Популярные новости
Так не&nbsp;пойдет. Мэр Москвы объяснил, почему депортируют мигрантов Так не пойдет. Мэр Москвы объяснил, почему депортируют мигрантов
Садыр Жапаров подписал Указ &laquo;О&nbsp;назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша&raquo; Садыр Жапаров подписал Указ «О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша»
Без слова &laquo;грязь&raquo; не&nbsp;обошлось. Обращение Атамбаева ко&nbsp;Дню независимости Без слова «грязь» не обошлось. Обращение Атамбаева ко Дню независимости
За&nbsp;сообщение о&nbsp;коррупции можно получить деньги. Что для этого нужно? За сообщение о коррупции можно получить деньги. Что для этого нужно?
Бизнес
Билеты на&nbsp;матч Кыргызстан&nbsp;&mdash; Палестина уже в&nbsp;продаже Билеты на матч Кыргызстан — Палестина уже в продаже
MegaCom: Работаем на&nbsp;благо родины! MegaCom: Работаем на благо родины!
О! подготовил сразу несколько акций ко&nbsp;Дню независимости! О! подготовил сразу несколько акций ко Дню независимости!
Акция ко&nbsp;Дню независимости! Скидки 30&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные номера MegaCom Акция ко Дню независимости! Скидки 30 процентов на премиальные номера MegaCom
31 августа, вторник
09:26
МВД занимается прослушкой. Политики и юристы обратились к президенту МВД занимается прослушкой. Политики и юристы обратились...
09:15
Ситуация в Афганистане. В Бишкек прибывает глава ОДКБ Станислав Зась
09:00
Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 31 августа 2010 года
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:04
24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем независимости
30 августа, понедельник
23:43
Избиение девушки в караоке-клубе. В милиции рассказали подробности
21:17
Кыргызстанец скончался во время авиарейса Тамчи — Москва
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 31 августа: ночью похолодает
20:59
В караоке-клубе Бишкека мужчина ударил девушку по лицу
20:01
Еще один телефонный разговор Садыра Жапарова: с главой Узбекистана