Стендап-комику Идраку Мирзализаде придется покинуть Россию навсегда. Решение МВД

МВД России признало пребывание белорусского стендап-комика Идрака Мирзализаде в стране пожизненно нежелательным. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Министерством внутренних дел Российской Федерации принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ гражданина Республики Беларусь Идрака Кахин оглы Мирзализаде пожизненно», — говорится в сообщении.
По данным МВД России, комик неоднократно приезжал в РФ, а в марте 2021 года получил вид на жительство. В ведомстве считают, что он допустил выражения, которые возбуждают ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, в публичном выступлении, а потому его нахождение в Российской Федерации «признано угрожающим общественному порядку, правам и законным интересам других лиц».
«МВД России считает недопустимыми высказывания, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений, вне зависимости от формы их подачи», — подчеркивает пресс-служба.
Идрак Мирзализаде выступал на одном из импровизированных шоу. По мнению органов прокуратуры, он позволил себе высказывания, которые содержат «лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности» в отношении русских.
9 августа Таганский суд Москвы на десять суток арестовал стендап-комика. Сам он извинился за свои высказывания в сторону русских, но не признал свою вину.
Если Идрак Мирзализаде добровольно не покинет Россию, то его депортируют.