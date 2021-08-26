Был ли глава МВД фигурантом уголовного дела? Комментарий Генпрокуратуры

В отношении министра внутренних дел Улана Ниязбекова Генеральной прокуратурой проводилась проверка. Информацию об этом 24.kg подтвердили в надзорном органе.

Уточняется, что Улана Ниязбекова проверяли в 2012 году. Тогда он занимал должность начальника финансово-хозяйственного отдела МВД.

«По результатам проверки был вынесен отказ в возбуждении уголовного дела. Кроме того, имеется документ, свидетельствующий об уничтожении акта проверки от 15 января 2019 года в отношении Ниязбекова, поскольку срок хранения истек. На основании чего проводилась проверка, сообщить не представляется возможным», — проинформировали в Генпрокуратуре.

Отметим, журналист Улукбек Бабакулов выложил в соцсети видео, где указал, что у нынешнего министра внутренних дел Улана Ниязбекова фальшивый военный билет. Кроме того, по данным журналиста, в отношении милицейского чиновника возбуждали уголовное дело, но за истечением срока давности его прекратили.