В кабмине КР представили результаты оцифровки военных билетов и трудовых книжек

Фото кабмина

На аппаратном совещании администрации президента представили результаты процесса оцифровки военных билетов и трудовых книжек. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Адылбек Касымалиев отметил, что с запуском процесса оцифровки военных билетов гражданам документ будет доступен в цифровом формате в мобильном приложении Tunduk. По его словам, это большой шаг для введения качественного и количественного учета мобилизационного ресурса и повышения контроля.

Кроме того, глава кабмина отметил, что с приложением Tunduk интегрирована электронная трудовая книжка на базе системы «Е-Кызмат».

«Важно подчеркнуть, что цифровизация трудовых книжек — это не только вопрос удобства, но и гарантия достоверности и защиты данных. Теперь система обеспечивает безопасность не только для работников, но и для работодателей. Таким образом, оцифровка трудовых книжек — это не просто технологическое обновление. Это важный шаг к формированию прозрачной, безопасной и современной системы управления трудовыми данными, где каждый гражданин может быть уверен в достоверности своей трудовой истории», — сказал он.
