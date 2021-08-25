Глава кабмина считает, что в экономике Кыргызстана есть положительные сдвиги

«По итогам семи месяцев имеются положительные сдвиги в экономике, но есть вопросы, над которыми еще нужно работать», — заявил председатель кабинета министров Улукбек Марипов на заседании правительства, где рассмотрены вопросы социально-экономического развития страны.

По его словам, внедрена маркировка товаров, что создаст условия для пополнения бюджета налоговыми поступлениями.

В 2021-м, несмотря на недостаток бюджетных средств, расходы на борьбу с пандемией COVID-19, кабмин согласился на освобождение от уплаты налогов отдельных категорий товаров и создание налоговых послаблений.

«Президент поддержал эти действия. В результате определенных мер в экономическо-фискальной политике объем налоговых поступлений по каждому виду налогов повысился с 20 до 40 процентов. В этом году увеличен размер оплаты труда медицинских работников, сотрудников сферы культуры, военнослужащих», — сказал глава кабинета министров.

Улукбек Марипов отметил, что вопросы обеспечения продовольственной и энергетической безопасности республики находятся под особым контролем. Он также подчеркнул важность успешного прохождения осенне-зимнего отопительного периода c обеспечением бесперебойного энергоснабжения, а также обеспечения продовольственной безопасности.

«Принят антикризисный план, который должен быть выполнен в полном объеме. По итогам года будет дана оценка его реализации. Самое важное — обеспечить успешное прохождение осенне-зимнего отопительного периода и обеспечить продовольственную безопасность. По каждому району страны необходимо разработать инвестиционные проекты с целью дальнейшего привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. Кроме того, необходимо усилить работу по цифровизации налоговых и таможенных процедур», — заключил глава кабмина.