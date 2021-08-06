Талант Мамытов: Кыргызстан был и остается надежным партнером России

Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов встретился с председателем Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным.
Встреча прошла в рамках визита парламентской делегации КР в Тегеран по случаю официальной церемонии инаугурации президента Ирана Эбрахима Раиси.
Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе межпарламентское взаимодействие.
Талант Мамытов заверил, что Кыргызстан был, есть и будет надежным партнером России на основе многолетних уз дружбы, взаимопонимания и поддержки между народами двух государств, испытанных временем и историей.
Кыргызстан полностью привержен курсу стратегического партнерства и союзничества с Россией, соблюдению ранее достигнутых договоренностей и соглашений.Талант Мамытов
Талант Мамытов отметил, что межпарламентский диалог между двумя странами продуктивен и придает дополнительный импульс развитию взаимодействия в политической, торгово-инвестиционной, культурно- гуманитарной и других областях.
Вячеслав Володин отметил, что отношения между Кыргызстаном и Россией находятся на высоком уровне и их нужно ценить и продолжать укреплять. Председатель Госдумы заявил о необходимости дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества.