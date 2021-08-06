Талант Мамытов: Кыргызстан был и остается надежным партнером России

Торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов встретился с председателем Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным.

Встреча прошла в рамках визита парламентской делегации КР в Тегеран по случаю официальной церемонии инаугурации президента Ирана Эбрахима Раиси.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе межпарламентское взаимодействие.

Талант Мамытов заверил, что Кыргызстан был, есть и будет надежным партнером России на основе многолетних уз дружбы, взаимопонимания и поддержки между народами двух государств, испытанных временем и историей.

Кыргызстан полностью привержен курсу стратегического партнерства и союзничества с Россией, соблюдению ранее достигнутых договоренностей и соглашений. Талант Мамытов

Талант Мамытов отметил, что межпарламентский диалог между двумя странами продуктивен и придает дополнительный импульс развитию взаимодействия в политической, торгово-инвестиционной, культурно- гуманитарной и других областях.

Вячеслав Володин отметил, что отношения между Кыргызстаном и Россией находятся на высоком уровне и их нужно ценить и продолжать укреплять. Председатель Госдумы заявил о необходимости дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества.