С чего начал работу новый глава БГК: со встречи с застройщиками

Свою деятельность вновь избранный председатель Бишкекского городского кенеша Куванычбек Конгантиев начал со встречи с застройщиками. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Куванычбека Конгантиева, они и лицо, и бизнес города и страны, и один из основных хребтов, на котором все держимся.

«Если у них будут комфортные условия, понятные, прозрачные правила ведения бизнеса, то и у республики и города будут налоги, соцотчисления, рабочие места, красивый и качественный облик столицы. Буду прилагать максимум усилий, чтобы содействовать решению ваших проблем, именно для этого и пришел в БГК», — написал он.

Отметим, что ранее в интервью 24.kg Куванычбек Конгантиев назвал Проект детальной планировки, против которого выступили горожане и даже выиграли суд, «очень актуальным документом, который можно доработать», а решение суда — поспешным.