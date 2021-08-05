Первый зампред ГСИН Таалайбек Нуралиев арестован на два месяца

Первый заместитель председателя ГСИН Таалайбек Нуралиев арестован на два месяца. Об этом 24.kg сообщили в Первомайском районном суде Бишкека.

По его данным, постановлением райсуда от 4 августа подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок досудебного производства, то есть до 2 октября, с содержанием в СИЗО ГКНБ.

Полковника Таалайбека Нуралиева задержали 3 августа. При обыске в его кабинете оперативники нашли $3,5 тысячи и 59 тысяч сомов. В доме — оружие, нарды, сундуки, ножи, мечи и мебель, изготовленные в колониях осужденными. Следствие подозревает его не только в коррупции, но и в руководстве коррупционной схемой.