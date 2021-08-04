15:27
USD 84.71
EUR 100.66
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. Границы округов ЦИК определит после назначения даты голосования

Принятый парламентом новый закон о выборах в администрацию президента пока не поступил. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ должен поступить на подпись в течение месяца. Между тем ЦИК разъясняет правила проведения предстоящей избирательной кампании в Жогорку Кенеш.

Уточняется, что будут единый избирательный республиканский округ и 36 одномандатных. Они образуются на основе данных, представляемых местными государственными администрациями и органами местного самоуправления не позднее пяти календарных дней после назначения дня выборов.

Соответствующая территориальная избирательная комиссия вносит на рассмотрение Центризбиркома предложение по образованию избирательных округов и их схемы, в которых обозначены границы, перечень населенных пунктов (улиц, домов), входящих в каждый из них, номер и центр каждого, число избирателей.

Должны соблюдаться следующие требования:

  • примерное равенство избирательных округов по числу избирателей с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей не более чем на 15 процентов;
  • избирательный округ составляет единую территорию, не допускается образование избирательного округа из не граничащих между собой территорий.

В Кыргызстане ввели преференциальное голосование. В бюллетень включат наименования партий и порядковые номера кандидатов в списке без фамилий и имен. Чтобы избиратель не запутался, на избирательных участках вывесят перечни членов партий, баллотирующихся в Жогорку Кенеш. Пришедшему на участок нужно поставить галочку в графе той политорганизации, за которую он голосует, и отметить номер претендента на мандат, которого хочет видеть в парламенте.

Изменено и соотношение кандидатов от партий и одномандатников. Партиям отвели 54 места, тем, кто идет по округам, — 36. Снижена гендерная квота, а избирательный порог увеличен до 5 процентов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/203128/
просмотров: 275
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2021. Кто из кандидатов победит при равном количестве голосов
Возвращение к президентскому правлению — это провал партий и их вождей
Лучше помогите материально. Дастан Бекешев объявил сбор денег себе на выборы
Ректоров вузов должен назначать президент. Очередная депутатская инициатива
Выборы-2021. Кандидат в депутаты обязан иметь диплом о высшем образовании
Выборы-2021. Кандидат должен предоставить сведения о доходах своих родственников
Выборы-2021. Кандидат не может потратить на выборы больше 10 миллионов сомов
Волонтеров Кыргызстана обучают урегулированию возможных конфликтов на выборах
Депутаты парламента завершили внеочередную сессию и ушли на каникулы
Парламент принял закон о введении режима ЧС в экономике
Популярные новости
Узбекистанцы обратились к&nbsp;Садыру Жапарову: Ваши пограничники позорят Кыргызстан Узбекистанцы обратились к Садыру Жапарову: Ваши пограничники позорят Кыргызстан
Список кустурузации Камчыбека Ташиева. Глава ГКНБ опубликовал комментарий Список кустурузации Камчыбека Ташиева. Глава ГКНБ опубликовал комментарий
Аскар Акаев приехал в&nbsp;Кемин. Как его встречали Аскар Акаев приехал в Кемин. Как его встречали
Хакеры взломали паспортную систему Беларуси: нашлись данные Курманбека Бакиева Хакеры взломали паспортную систему Беларуси: нашлись данные Курманбека Бакиева
Бизнес
Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за&nbsp;1-е место на&nbsp;О!TV Олимпиада-2020. Смотрите поединок Айсулуу Тыныбековой за 1-е место на О!TV
Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за&nbsp;золото! Смотрите в&nbsp;приложении О!TV Олимпиада-2020: Акжол Махмудов поборется за золото! Смотрите в приложении О!TV
Официальное обращение к&nbsp;клиентам &laquo;Оптима Банка&raquo; Официальное обращение к клиентам «Оптима Банка»
Beeline дарит подарки и&nbsp;приятные бонусы в&nbsp;честь дня рождения! Beeline дарит подарки и приятные бонусы в честь дня рождения!
4 августа, среда
15:13
В Кемине родила 15-летняя девочка. Год назад ее выдали замуж в России В Кемине родила 15-летняя девочка. Год назад ее выдали...
15:12
Кыргызстанец завоевал две медали на турнире по паралегкой атлетике в Турции
14:48
Выборы-2021. Границы округов ЦИК определит после назначения даты голосования
14:36
Почему он не в СИЗО? Аскар Акаев о роли Акылбека Жапарова в проекте «Кумтор»
14:00
COVID-19. Почему заболеваемость снизилась, а смертность нет