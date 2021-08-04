Выборы-2021. Границы округов ЦИК определит после назначения даты голосования

Принятый парламентом новый закон о выборах в администрацию президента пока не поступил. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ должен поступить на подпись в течение месяца. Между тем ЦИК разъясняет правила проведения предстоящей избирательной кампании в Жогорку Кенеш.

Уточняется, что будут единый избирательный республиканский округ и 36 одномандатных. Они образуются на основе данных, представляемых местными государственными администрациями и органами местного самоуправления не позднее пяти календарных дней после назначения дня выборов.

Соответствующая территориальная избирательная комиссия вносит на рассмотрение Центризбиркома предложение по образованию избирательных округов и их схемы, в которых обозначены границы, перечень населенных пунктов (улиц, домов), входящих в каждый из них, номер и центр каждого, число избирателей.

Должны соблюдаться следующие требования:

примерное равенство избирательных округов по числу избирателей с допустимым отклонением от средней нормы представительства избирателей не более чем на 15 процентов;

избирательный округ составляет единую территорию, не допускается образование избирательного округа из не граничащих между собой территорий.

В Кыргызстане ввели преференциальное голосование. В бюллетень включат наименования партий и порядковые номера кандидатов в списке без фамилий и имен. Чтобы избиратель не запутался, на избирательных участках вывесят перечни членов партий, баллотирующихся в Жогорку Кенеш. Пришедшему на участок нужно поставить галочку в графе той политорганизации, за которую он голосует, и отметить номер претендента на мандат, которого хочет видеть в парламенте.

Изменено и соотношение кандидатов от партий и одномандатников. Партиям отвели 54 места, тем, кто идет по округам, — 36. Снижена гендерная квота, а избирательный порог увеличен до 5 процентов.