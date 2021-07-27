Саматбек Ибраев: Пенсионный фонд в Кыргызстане может рухнуть через 5-10 лет

«У нас есть прогноз, что пенсионная система Кыргызстана через 5-10 лет обесценится», — заявил сегодня на пресс-конференции депутат Жогорку Кенеша Саматбек Ибраев.

По его словам, деньги граждан в накопительном фонде могут обесцениться.

«Если финтех зайдет в Кыргызстан, появится возможность сбережения граждан хранить в золоте. Золото всегда дорожает и является надежным активом», — сказал нардеп.

Напомним, что парламентарий продвигает законопроект о финансовых технологиях. Он считает, что благодаря им у Кыргызстана есть шанс стать финансовым центром Центральной Азии.

«Мировым финансовым центром на сегодня является Лондон, второй — Нью-Йорк, в Восточной Азии — Сингапур, Гонконг, в Европе — Франкфурт-на-Майне, Париж. Даже в Африке уже есть свой финансовый центр. А в Центральной Азии нет. И Кыргызстан может стать таким центром, если сделает уникальное рыночное предложение», — заключил Саматбек Ибраев.

Отметим, что Национальный банк выступает против законопроекта и считает, что финансовые технологии в банковской сфере уже присутствуют.