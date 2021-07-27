15:03
USD 84.41
EUR 99.52
RUB 1.14
Власть

Саматбек Ибраев: Пенсионный фонд в Кыргызстане может рухнуть через 5-10 лет

«У нас есть прогноз, что пенсионная система Кыргызстана через 5-10 лет обесценится», — заявил сегодня на пресс-конференции депутат Жогорку Кенеша Саматбек Ибраев.

По его словам, деньги граждан в накопительном фонде могут обесцениться. 

«Если финтех зайдет в Кыргызстан, появится возможность сбережения граждан хранить в золоте. Золото всегда дорожает и является надежным активом», — сказал нардеп.

Напомним, что парламентарий продвигает законопроект о финансовых технологиях. Он считает, что благодаря им у Кыргызстана есть шанс стать финансовым центром Центральной Азии.

«Мировым финансовым центром на сегодня является Лондон, второй — Нью-Йорк, в Восточной Азии — Сингапур, Гонконг, в Европе — Франкфурт-на-Майне, Париж. Даже в Африке уже есть свой финансовый центр. А в Центральной Азии нет. И Кыргызстан может стать таким центром, если сделает уникальное рыночное предложение», — заключил Саматбек Ибраев.

Отметим, что Национальный банк выступает против законопроекта и считает, что финансовые технологии в банковской сфере уже присутствуют.
Ссылка: https://24.kg/vlast/202269/
просмотров: 528
Версия для печати
Материалы по теме
Пенсионная реформа, или Как обобрать кыргызстанцев и оставить стариков ни с чем
В Кыргызстане предлагают создавать частные коммерческие пенсионные фонды
Пенсионную систему в Кыргызстане будут реформировать
Популярные новости
Кто должен покинуть большую политику&nbsp;&mdash; Садыр Жапаров или Камчыбек Ташиев? Опрос Кто должен покинуть большую политику — Садыр Жапаров или Камчыбек Ташиев? Опрос
Беспорядки в&nbsp;Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву предъявлено еще одно обвинение Беспорядки в Бишкеке. Алмазбеку Атамбаеву предъявлено еще одно обвинение
Жапаров и&nbsp;Ташиев не&nbsp;могут поделить власть. Экс-чиновник о&nbsp;текущем моменте Жапаров и Ташиев не могут поделить власть. Экс-чиновник о текущем моменте
Фото дня. Садыр Жапаров и&nbsp;Камчыбек Ташиев отдыхают у&nbsp;реки Фото дня. Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев отдыхают у реки
Бизнес
КГИПИ вошел в&nbsp;топ вузов Кыргызстана по&nbsp;результатам конкурса на&nbsp;контрактные места КГИПИ вошел в топ вузов Кыргызстана по результатам конкурса на контрактные места
Получите сертификат вакцинации не&nbsp;выходя из&nbsp;дома в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Получите сертификат вакцинации не выходя из дома в приложении «Мой О!»
Альтернатива против запрета. Как снизить вред от&nbsp;курения, если не&nbsp;можешь бросить Альтернатива против запрета. Как снизить вред от курения, если не можешь бросить
KICB и&nbsp;AUCA подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве KICB и AUCA подписали меморандум о сотрудничестве
27 июля, вторник
15:00
Президент принял зампредседателя Совбеза Таалатбека Масадыкова Президент принял зампредседателя Совбеза Таалатбека Мас...
14:42
Саматбек Ибраев: Пенсионный фонд в Кыргызстане может рухнуть через 5-10 лет
14:40
Недавно открытый рейс из Бишкека в Батуми приостановлен до сентября
14:33
Фото дня. Радуга над олимпийским Токио
14:23
Изнасилование в Тонском районе. Еще одному обвиняемому оставили в силе приговор