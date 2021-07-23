Парламент на следующей неделе закрывает внеочередную сессию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Дастан Бекешев.

По его словам, депутаты не будут проводить пленарных заседаний, а также фракций и комитетов.

Уточняется, что до этого времени Жогорку Кенеш должен принять во втором и третьем чтениях закон о выборах.

После того, как документ будет одобрен и подписан президентом, Садыр Жапаров объявит дату кампании. По некоторым данным, ее придется перенести с 31 октября на более поздний срок, чтобы ЦИК успела подготовиться.