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Власть

Без забоя скота. Депутаты вновь пытаются ограничить бессмысленные траты на тои

Комитет Жогорку Кенеша по социальным вопросам, образованию, здравоохранению и культуре сегодня в первом чтении одобрил законопроект об ограничении гостей на тоях и проведении похорон без забоя скота.

Что предлагается в законопроекте, инициированном Улукбеком Ормоновым:

  • сокращение количества гостей на семейных торжествах и мероприятиях — не более 100 человек;
  • на свадебный банкет приглашается не более 200 человек, и он проводится только один день;
  • церемония государственной регистрации брака в органах записи актов гражданского состояния проводится с использованием не более трех легковых автомашин;
  • обряд жаназа (заупокойная молитва) проводится без ограничения количества участвующих, но без забивания крупного рогатого скота и лошадей;
  • обряды по случаю траура после смерти проводятся без забивания крупного рогатого скота и лошадей с приглашением не более 100 человек;
  • мероприятия по случаю проводов и встречи паломников проводятся строго в семейном кругу;
  • организация массового мероприятия с угощением по случаю паломничества запрещается.

Кроме того, предлагается ввести штрафы за нарушение закона: 350 расчетных показателей (35 тысяч сомов) — для физических лиц, 1 тысяча расчетных показателей (100 тысяч сомов) — для юридических лиц. Размер штрафа будет пересмотрен ко второму чтению.

Заместитель министра культуры и информации Салтанат Аманова назвала законопроект актуальным. «Мы предлагаем проводить похороны и поминки без чая и дасторкона, совсем не резать скот. Иначе начнут резать баранов, а у некоторых нет и такой возможности. Или прописать конкретно — не более одного барана», — отметила она.

Зампредседателя комитета Чынара Урумкалиева поддержала предложение, отметив, что некоторые, чтобы угодить гостям, будут резать по 30-50 баранов.

В итоге нардепы одобрили документ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201707/
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