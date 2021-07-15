Новое уголовное законодательство. Когда хотели лучше, а получилось...

Депутаты приступили к рассмотрению новой редакции Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.

Представленные варианты инициировали администрация президента и Генеральная прокуратура. Поправки меняют документы почти полностью и вызывают много критики.

Эксперты считают, что проекты УК и УПК противоречат Конституции, нарушают права человека и не соответствуют международным стандартам.

Разработчики придерживаются иного мнения. На парламентских слушаниях глава надзорного органа Курманкул Зулушев заявил, что действующее уголовное законодательство мешает работе правоохранительной и судебной систем, его необходимо переписать.

Хотели как лучше, получилось как всегда

Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, вступившие в силу в 2019 году, также подвергались критике — за излишнюю гуманизацию. Нынешние проекты, напротив, ругают за ужесточение.

«Предлагаемое новое уголовное законодательство стало более репрессивным в отношении простых граждан, предпринимателей, бизнеса, медиасообщества и гражданского сектора. При этом оно смягчило уголовную ответственность для членов ОПГ и коррупционеров», — считает доктор юридических наук Лейла Сыдыкова.

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Эту позицию разделяет и экс-депутат Жогорку Кенеша, юрист Ирина Летова.

«По действующему УПК уголовное судопроизводство в Кыргызстане осуществлялось с соблюдением принципа верховенства права, в соответствии с которым человек, его права и свободы признаются наивысшими ценностями. Чем этот пункт помешал разработчикам новых кодексов, непонятно», — сказала она.

Теперь УПК построен на принципах следствия и суда, но не человека. Ирина Летова

У эксперта вызывает вопрос и то, что в некоторых статьях проекта УПК есть пункт о примирении сторон.

«В частности, примирение может применяться по всем менее тяжким преступлениям. Например, оно возможно по статьям «Торговля людьми», «Нарушение законодательства о брачном возрасте при религиозных обрядах» УК КР. Гендерные эксперты долго бились за то, чтобы по этим статьям не было примирения сторон. Фактически таких дел теперь не будет», — отметила Ирина Летова.

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Кстати, из новых кодексов исключена статья о заключении соглашения со следствием. Большинство экспертов считают это упразднение неоправданным. Инициаторы согласны отчасти с тем, что норма о сотрудничестве прогрессивная, но вот ее применение было искажено следственным аппаратом.

«На практике оказалось, что все сотрудничество со следствием сводится к тому, что обвиняемый может оклеветать другого человека, дав на него показания. После заключения соглашения следователь и прокурор перестают добывать какие-либо другие доказательства и направляют дело в суд, где выносят обвинительный приговор с наказанием, которое определено прокурором, а не судом», — говорит один из разработчиков обновленных УК и УПК прокурор управления экспертизы законов Генпрокуратуры Азизбек Шукурбеков.

Наказание назначают не по справедливости, а на основе сделки о сотрудничестве со следствием. Азизбек Шукурбеков

Противники новой редакции УК и УПК парировали — положение о сотрудничестве со следствием нужно было оставить, только изменить механизмы применения. Исключение этой статьи — шаг назад.

Эксперты Гульмира Маматкеримова и Лейла Сыдыкова считают также необоснованной ликвидацию Кодекса о проступках и называют это решение опасным. По их мнению, это разрушает четкую структуру уголовных деяний, их классификацию, когда все преступления выстроены, — от мелких до особо тяжких.

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В ГП ответили, что эти замечания неконструктивны. Рабочей комиссией инициирован новый кодекс взамен утративших силу «О нарушениях против порядка управления». В него перенесены 85 процентов статей из Кодекса о проступках.

Новый проект кодексов, как полагают его авторы, не противоречит требованиям международных конвенций, ратифицированных Кыргызстаном.

«Такие принципы, как права человека, недопущение семейного насилия, борьба с коррупцией, соблюдение демократических принципов, в новых проектах соблюдены полностью», — считает генеральный прокурор Курманкул Зулушев.

Он посоветовал не согласным с реформой уголовного законодательства внимательно изучить предложенную концепцию и только потом выступать с критикой.

Вариант без вариантов

Противники новой редакции указывают оппонентам на то, что поправки, инициируемые Генпрокуратурой, реанимируют кодексы 1997 года и ломают основу правовой политики.

Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит считает, к примеру, что если примут проект Уголовного кодекса в предложенной форме, президентские указы о поддержке предпринимательства будут не выполнены.

«У меня и моих коллег возникает ощущение, что давление на них будет продолжаться и даже расти», — сказал он.

Но в ГП посчитали, что это намеренное искажение и Робин Орд-Смит вводит в заблуждение предпринимателей. Курманкул Зулушев напомнил, что в новом Уголовном кодексе снижены штрафы по статьям за экономические преступления.

При этом глава надзорного органа умолчал, что в новом УК КР увеличены сроки лишения свободы за экономические преступления.

К примеру, в действующем УК предусмотрены санкции при уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 5 миллионов. Это наказывается штрафом от 220 до 260 тысяч сомов либо лишением свободы на срок до 2,5 года со штрафом от 60 до 100 тысяч сомов. В новой редакции сумма штрафа снижается до 50-100 тысяч сомов, а вот тюремный срок растет — от пяти до восьми лет.

Нет и декриминализации в отношении субъектов предпринимательства, вовлеченных в коррупцию или каким-то образом имеющих к ней отношение. Изначально инициаторы переписывания кодексов обещали внести это положение. Передумали. Как и в случае пересмотра порогов привлечения к уголовной ответственности по экономическим преступлениям.

До конца июля депутаты должны принять новую редакцию уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Эксперты заявляют, что их замечания и предложения проигнорированы. Они утверждают, если УК и УПК будут приняты в том виде, какой предлагает Генпрокуратура, то это приведет к тоталитарным методам работы и процветанию коррупции в правоохранительной и судебной системах.

Как это остановить, юристы не знают. Да и кто их будет слушать, если идея реформировать уголовное законодательство исходит от «Старой площади»?!