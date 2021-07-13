Использование религиозной тематики в агитации на выборах предлагают запретить

В проекте конституционного закона «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша» предлагается запретить использовать религиозную символику в агитационных материалах. Об этом на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша сообщила председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

По ее словам, агитационные материалы участников выборов должны быть расположены не ближе 100 метров от религиозных учреждений.

«Вблизи мечетей и других религиозных зданий не должны висеть агитационные материалы. В них не должно быть религиозной символики или обозначений ни в каком формате. Агитационные материалы не должны содержать ни прямую, ни косвенную ссылку на религиозную тему», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Кроме этого, в соответствии с проектом закона представители территориальных общественных организаций не могут принимать участие в агитационном процессе. «Здесь говорится о квартальных, руководителях МТУ и других», — отметила глава ЦИК.