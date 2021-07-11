Повторные выборы. В Ошскую ТИК поступило 13 сообщений о нарушениях

В координационную группу оперативного реагирования на 18.30 поступило 13 сообщений о нарушениях выборного законодательства. Об этом на брифинге сообщил председатель Ошской ТИК Урмат Аттокуров.

На 18.30 в КГОР Ошской ТИК поступило 13 обращений от разных субъектов. Из них:

— информация о возможном подкупе голосов избирателей — 5;

— информация об отметке избирателей неизвестными возле УИК — 6;

— информация о других нарушениях — 2.

«В журнале учете информаций зарегистрировано пять сообщений, которые проверены милицией и переданы в Ошскую ТИК для принятия мер в соответствии с Кодексом о нарушениях КР. По всем остальным проверки продолжатся», — заключил Урмат Аттокуров.

Напомним, что в повторных выборах депутатов трех городских кенешей участвуют 32 политические партии, которые в совокупности выдвинули 2 тысячи 204 кандидата. Они борются за 121 мандат.