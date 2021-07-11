19:43
USD 84.72
EUR 100.24
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. В Ошскую ТИК поступило 13 сообщений о нарушениях

В координационную группу оперативного реагирования на 18.30 поступило 13 сообщений о нарушениях выборного законодательства. Об этом на брифинге сообщил председатель Ошской ТИК Урмат Аттокуров.

На 18.30 в КГОР Ошской ТИК поступило 13 обращений от разных субъектов. Из них:

— информация о возможном подкупе голосов избирателей — 5;

— информация об отметке избирателей неизвестными возле УИК — 6;

— информация о других нарушениях — 2.

«В журнале учете информаций зарегистрировано пять сообщений, которые проверены милицией и переданы в Ошскую ТИК для принятия мер в соответствии с Кодексом о нарушениях КР. По всем остальным проверки продолжатся», — заключил Урмат Аттокуров.

Напомним, что в повторных выборах депутатов трех городских кенешей участвуют 32 политические партии, которые в совокупности выдвинули 2 тысячи 204 кандидата. Они борются за 121 мандат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200697/
просмотров: 73
Версия для печати
Материалы по теме
Повторные выборы. В городе Ош проголосовали 36,41 процента избирателей
Повторные выборы. Зарегистрировано семь фактов по уголовным статьям
Повторные выборы. В Оше задержана за подкуп голосов агитатор одной из партий
Повторные выборы. По подкупу поступило 11 заявлений и обращений
Повторные выборы. В городе Ош с избирательного участка выгнали журналистку
Повторные выборы. В городе Ош женщина раздает деньги на УИК, милиция разбирается
Блогер Илья Варламов вновь приехал в Кыргызстан. Теперь он изучает город Ош
Повторные выборы. Наблюдатели заявляют о подкупе избирателей
Повторные выборы. В Ошскую ТИК поступило восемь жалоб о нарушениях
Повторные выборы. В Оше проголосовали 26,65 процента избирателей
Популярные новости
Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева
Мы&nbsp;на&nbsp;краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава Мы на краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава
Акин Токталиев подал в&nbsp;суд на&nbsp;президента. Требует 100 миллионов сомов Акин Токталиев подал в суд на президента. Требует 100 миллионов сомов
Камчыбек Ташиев считает, что Орхан Инанды нарушил законодательство Кыргызстана Камчыбек Ташиев считает, что Орхан Инанды нарушил законодательство Кыргызстана
Бизнес
Индия продолжит присутствие в&nbsp;зоне Персидского залива для помощи торговым судам Индия продолжит присутствие в зоне Персидского залива для помощи торговым судам
Трансляция Италия&nbsp;&mdash; Англия: кто покажет финал Евро-2020 Трансляция Италия — Англия: кто покажет финал Евро-2020
Пополняйте Mbank Online через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Пополняйте Mbank Online через «О!Деньги» без комиссии
Во&nbsp;сколько начнется бой UFC Макгрегор&nbsp;&mdash; Порье, где смотреть Во сколько начнется бой UFC Макгрегор — Порье, где смотреть
11 июля, воскресенье
19:35
Повторные выборы. В Ошскую ТИК поступило 13 сообщений о нарушениях Повторные выборы. В Ошскую ТИК поступило 13 сообщений о...
19:19
Дастан Бекешев хочет заставить частные СМИ снизить цены на политическую рекламу
19:14
Повторные выборы. В городе Ош проголосовали 36,41 процента избирателей
19:07
1,2 миллиона доз вакцины доставлены. В Бишкеке начали прививать всех желающих
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры