Повторные выборы. В городе Ош проголосовали 36,41 процента избирателей

К 18.00 в Оше на избирательные участки пришли 55 тысяч 611 человек, или 36,41 процента от общего числа избирателей южной столицы. Об этом на брифинге сообщил председатель Ошской ТИК Урмат Аттокуров.

По его словам, в апреле на 18.00 проголосовали 57 тысяч 819 избирателей.

«Это 38,12 процента избирателей, то есть в этот раз на 2 тысячи 208 человек меньше», — сказал Урмат Аттокуров.

В Оше открыты 78 УИК.

Отметим, в южной столице самая высокая явка.

Напомним, что в повторных выборах депутатов трех городских кенешей участвуют 32 политические партии, которые в совокупности выдвинули 2 тысячи 204 кандидата. Они борются за 121 мандат.