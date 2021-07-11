19:43
USD 84.72
EUR 100.24
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. В городе Ош проголосовали 36,41 процента избирателей

К 18.00 в Оше на избирательные участки пришли 55 тысяч 611 человек, или 36,41 процента от общего числа избирателей южной столицы. Об этом на брифинге сообщил председатель Ошской ТИК Урмат Аттокуров.

По его словам, в апреле на 18.00 проголосовали 57 тысяч 819 избирателей.

«Это 38,12 процента избирателей, то есть в этот раз на 2 тысячи 208 человек меньше», — сказал Урмат Аттокуров.

В Оше открыты 78 УИК.

Отметим, в южной столице самая высокая явка.

Напомним, что в повторных выборах депутатов трех городских кенешей участвуют 32 политические партии, которые в совокупности выдвинули 2 тысячи 204 кандидата. Они борются за 121 мандат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/200696/
просмотров: 184
Версия для печати
Материалы по теме
Повторные выборы. В Ошскую ТИК поступило 13 сообщений о нарушениях
Повторные выборы. Зарегистрировано семь фактов по уголовным статьям
Повторные выборы. В Оше задержана за подкуп голосов агитатор одной из партий
Повторные выборы. По подкупу поступило 11 заявлений и обращений
Повторные выборы. В городе Ош с избирательного участка выгнали журналистку
Повторные выборы. В городе Ош женщина раздает деньги на УИК, милиция разбирается
Блогер Илья Варламов вновь приехал в Кыргызстан. Теперь он изучает город Ош
Повторные выборы. Наблюдатели заявляют о подкупе избирателей
Повторные выборы. В Ошскую ТИК поступило восемь жалоб о нарушениях
Повторные выборы. В Оше проголосовали 26,65 процента избирателей
Популярные новости
Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева Заявление экс-президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева
Мы&nbsp;на&nbsp;краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава Мы на краю гибели. Депутат призывает назначить нормального главу Минздрава
Акин Токталиев подал в&nbsp;суд на&nbsp;президента. Требует 100 миллионов сомов Акин Токталиев подал в суд на президента. Требует 100 миллионов сомов
Камчыбек Ташиев считает, что Орхан Инанды нарушил законодательство Кыргызстана Камчыбек Ташиев считает, что Орхан Инанды нарушил законодательство Кыргызстана
Бизнес
Индия продолжит присутствие в&nbsp;зоне Персидского залива для помощи торговым судам Индия продолжит присутствие в зоне Персидского залива для помощи торговым судам
Трансляция Италия&nbsp;&mdash; Англия: кто покажет финал Евро-2020 Трансляция Италия — Англия: кто покажет финал Евро-2020
Пополняйте Mbank Online через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Пополняйте Mbank Online через «О!Деньги» без комиссии
Во&nbsp;сколько начнется бой UFC Макгрегор&nbsp;&mdash; Порье, где смотреть Во сколько начнется бой UFC Макгрегор — Порье, где смотреть
11 июля, воскресенье
19:35
Повторные выборы. В Ошскую ТИК поступило 13 сообщений о нарушениях Повторные выборы. В Ошскую ТИК поступило 13 сообщений о...
19:19
Дастан Бекешев хочет заставить частные СМИ снизить цены на политическую рекламу
19:14
Повторные выборы. В городе Ош проголосовали 36,41 процента избирателей
19:07
1,2 миллиона доз вакцины доставлены. В Бишкеке начали прививать всех желающих
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры